Павел Дуров прокомментировал новые правила конфиденциальности Telegram

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, чего ожидает после согласия мессенджера выдавать ФСБ IP-адреса и телефоны подозреваемых в терроризме по решению судов.

"Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Ранее стало известно, что мессенджер согласился передавать спецслужбам информацию о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного разбирательства с ФСБ.

Речь идет только об информации о конкретных пользователях, а не о массовой выдаче данных, уточнили в компании.

Ситуация вокруг Telegram

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что несколько совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. В частности, так сотрудничали участники прошлогоднего теракта в петербургском метро. В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения. © РИА Новости / Виталий Подвицкий Прилетело

Telegram каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было.