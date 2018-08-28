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Общество

Telegram согласился передавать спецслужбам IP-адреса террористов

(обновлено: 16:18 28.08.2018)
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Telegram будет передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Профессор МГУ надеется, что Telegram поймет логику ФСБ по ключам шифрования
Как сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова", теперь Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил юрист.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было, уточнил Чиков.

В Роскомнадзоре уже прокомментировали изменение политики конфиденциальности компании. В частности, в ведомстве посоветовали перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.

Блокировка мессенджера Telegram в России. Архивное фото
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Юрист оценил возможность сотрудничества между властями и Telegram
Как отметил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин, Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram только по решению ФСБ, пока что блокировка мессенджера продолжится.

Компромисс есть, но блокировка продолжится

Российские эксперты прокомментировали решение Telegram.

Как считает адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков, компромисс, на который пошел мессенджер в споре с ФСБ, не приведет к отмене блокировки мессенджера, пока он не выполнит все условия Роскомнадзора и ФСБ или же сами власти не снимут часть своих требований.

"Если профильный орган готов снять часть требований, то для придания легальности такой договоренности судом должно быть утверждено мировое соглашение между сторонами судебного разбирательства. С учетом того, что Telegram не собирается предоставлять ключи шифрования, то перспективы достижения каких-либо договоренностей и, как следствие, разблокировки туманны", — добавил юрист.

Блокировка мессенджера Telegram в России. Архивное фото
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Юрист оценил возможность сотрудничества между властями и Telegram
В свою очередь, партнер юридической компании Polegis Сергей Кормилицин отметил, что предложение Telegram раскрывать IP-адрес и номер телефона по решению суда законно.

"Мне кажется, что Telegram не против был предоставлять такие данные, если есть доказательства. ФСБ хотело иметь неограниченные полномочия по доступу к переписке, к IP-адресам и другим данным. Если стороны договорятся на условиях Telegram, то это будет правильным решением", — сказал Кормилицин.

Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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EA V
В США АНБ особо не печётся о правах граждан. Для обеспечения безопастности прослушивают и читают всё что требуется без суда и следствия.
Но в России видите ли через суд надо. Ну ну...
16:32
28.08.2018
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Totenkopf_d
Ой,пашка, не вывез,да? 😂🤣
16:25
28.08.2018
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Dmitriy
ну вот... сразу бы так... а то визгу было...
16:21
28.08.2018
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Kilimanjaro sad
ФСБ сдалось? Телеграм так и предлагал изначально. Все через суд ребята.
16:17
28.08.2018
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rashpilfedcka
Допрыгался Дуров! Вон как припекло ... Ситуация (на мой взгляд) следующая: - В России "Телеграмм" блокируют, значит этим ресурсом пользуются, в основном, американские пользователи. А о сотрудничестве Дурова и американских спецслужб не знает разве ленивый ... Не, ну что, американская аудитория состоит сплошь из идиотов? Конечно, нормальные люди будут искать более безопасный ресурс! И кто у Дурова останется? Скорее всего, предстоящий обвал спроса на этот ресурс и побудил Дурова "пойти на уступки". Примитивный ход! Не надо было шутить с ФСБ ... Дуров, станок сверличный - твоё всё!
16:10
28.08.2018
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