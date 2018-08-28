Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по вопросу изменений в пенсионном законодательстве в среду.

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается 29 августа. Он также сообщил, что российский лидер выступит в формате телеобращения.

При этом Песков подчеркнул, что президент сделает заявление по вопросу изменений в пенсионном законодательстве в связи с важностью темы.

Путин о пенсионной реформе: Мы не можем руководствоваться известным принципом "после нас хоть потоп" pic.twitter.com/hTpYSV9cbu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.

Позиция президента

Ранее Путин уже высказывал свою позицию по этому вопросу. Президент отметил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста. Однако глава государства призвал опираться на экономические оценки. Он подчеркнул, что пенсионная система может в будущем лопнуть, если не произвести необходимые изменения.

Путин напомнил, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в середине XX века, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас же, объяснил глава государства, на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет.

При этом президент добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Он также призвал выслушать все мнения, но не опираться на оценки тех, кто пиарится на этой теме.

Изменения в законодательстве

Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Планируется, что изменения будут поэтапными и начнутся в 2019 году. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу будут собирать различные поправки. В последующем в нижней палате российского парламента пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение законопроекта в верхней палате парламента.

В правительстве пояснили необходимость изменений в пенсионном законодательстве. Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му же году планируется, что выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем текущего года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен этот пенсионный возраст еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.