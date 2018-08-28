Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по вопросу изменений в пенсионном законодательстве в среду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается 29 августа. Он также сообщил, что российский лидер выступит в формате телеобращения.
При этом Песков подчеркнул, что президент сделает заявление по вопросу изменений в пенсионном законодательстве в связи с важностью темы.
Путин о пенсионной реформе: Мы не можем руководствоваться известным принципом "после нас хоть потоп" pic.twitter.com/hTpYSV9cbu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.
Позиция президента
Путин напомнил, что нынешняя планка пенсионного возраста была установлена в середине XX века, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас же, объяснил глава государства, на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет.
При этом президент добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Он также призвал выслушать все мнения, но не опираться на оценки тех, кто пиарится на этой теме.
Изменения в законодательстве
Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.
В правительстве пояснили необходимость изменений в пенсионном законодательстве. Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му же году планируется, что выплата составит около двадцати тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем текущего года.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен этот пенсионный возраст еще в 1930-х годах. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве государств мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.