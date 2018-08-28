В МВД предложили увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. МВД разрабатывает проект федерального закона об увеличении в 20 раз штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленном месте — до 2 тысяч рублей, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев.

"Мы уже неоднократно говорили, что санкция за переход железнодорожных путей в неустановленном месте, честно говоря, смешная — это предупреждение либо штраф в 100 рублей. Мы совместно с РЖД в этом направлении работали, а также с Минтрансом. На сегодняшний день есть такие предложения, сейчас в стадии разработки находится проект федерального закона об ужесточении санкции данной статьи до 2 тысяч рублей", — пояснил Ярцев.

По его мнению, увеличение штрафа за правонарушение заставит человека задуматься, стоит ли переходить пути в неположенном месте. По его словам, за прошедший период 2018 года зарегистрировано около 98 тысяч подобных правонарушений. Ярцев надеется, что проект в ближайшее время пройдет все стадии согласования и в итоге будет принят.

Минтранс РФ в начале августа текущего года опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, где предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте, перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора до 2 тысяч рублей. Действующий закон содержит следующую формулировку: проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

Целью проекта, пояснялось в материалах, является обеспечение безопасности граждан, снижение травматизма людей в зоне движения железнодорожного подвижного состава.

В материалах к проекту Минтранс РФ отмечал, что, несмотря на принимаемые РЖД меры по снижению непроизводственного травматизма, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования травмировано 1,138 тысячи граждан, из них 777 погибло. Самыми распространенными нарушениями являются переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом.