Песков прокомментировал обсуждение в соцсетях бренда куртки Путина

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о публикациях, где сообщается, что во время отдыха в Туве глава государства Владимир Путин был одет якобы в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, на которую наложили нашивку с логотипом марки "Армия России".

В сети заподозрили, что Путин на отдыхе в Туве надел куртку Abercrombie & Fitch, на которую приклеили этикетку "Армия России". Путин уже надевал эту куртку в 2017 году, и тогда российская марка даже дала скидку американцам. Так что, всё может быть совсем наоборот:) pic.twitter.com/j8aIAezPc5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.

"Ничего не известно. Ничего не могу вам сказать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, известно ли ему что-либо об этом.

Путин перед поездкой в Сибирь, как ранее рассказал Песков, провел субботу и воскресенье в Туве, где занимался природным туризмом. На опубликованных фотографиях глава государства одет в наряд цвета хаки: футболку, брюки, куртку и шляпу.