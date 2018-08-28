На восстановление Успенской церкви в Карелии собрали около 2,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 авг — РИА Новости. Около 2,5 миллиона рублей поступило с 24 августа на счет фонда "Северный духовный путь", собирающего средства на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Карелии, сообщил во вторник РИА Новости директор фонда Александр Лысенковский.

"С пятницы удалось собрать порядка 2,5 миллиона рублей", — сказал Лысенковский.

По его словам, фонд ежемесячно будет отчитываться о сборе средств перед попечительским советом, который возглавил глава Карелии Артур Парфенчиков и митрополит Карельский и Петрозаводский Константин. Лысенковский отметил, "это только старт акции, планируются также несколько благотворительных мероприятий". Самые существенные пожертвования – по миллиону рублей – сделали глава Чечни Рамзан Кадыров и владыка Панкратий от имени Духовного собора Валаамского монастыря.

Парфенчиков перечислил 100 тысяч рублей. Пожертвования также сделали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Мурманской области Марина Ковтун.

В Минкультуры РФ сообщили, что, по предварительной оценке, на восстановление храма потребуется около 100 миллионов рублей.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.