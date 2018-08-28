Куйвашев и Носов попросят возвести скульптуру "Треугольник скорби" в Коми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Магаданской области Сергей Носов попросят власти Коми воплотить замысел известного скульптора Эрнста Неизвестного о создании "Треугольника скорби", сообщают власти Свердловской области.

Автор монумента Эрнст Неизвестный изначально предполагал создать "Треугольник скорби" из "Масок Скорби", размещенных в трех городах России: Екатеринбурге, Воркуте и Магадане. В 2017 году уральцы исполнили пожелание мастера: на территории мемориального комплекса в память о жертвах политических репрессий 1930-1950-х годов был установлен монумент "Маска Скорби. Европа – Азия". При закладке памятного камня в основание была помещена земля из Магадана и Воркуты. "Маска скорби" также есть и в Магаданской области.

"Главы Свердловской и Магаданской области сегодня приняли решение обратиться к руководству республики Коми и Воркуты с просьбой о воплощении замысла Эрнста Неизвестного и строительстве третьей, последней "Маски Скорби", — говорится в сообщении.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во вторник в рамках рабочей поездки в Магаданскую область посетил скульптурную композицию "Маска Скорби" Эрнста Неизвестного. Монумент, к которому Куйвашев вместе с врио губернатора Колымы Сергеем Носовым возложили цветы, был открыт в 1996 году. Памятник расположен на сопке Крутой, где в сталинские времена находилась "Транзитка" – перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по колымским лагерям.

Монумент сооружен из монолитного железобетона, внутри реконструирована обстановка камеры-одиночки. На площадке перед маской размещены валуны с выбитыми символами ведущих мировых религий и советской символикой, а также 11 бетонных блоков с названиями колымских лагерей. Мартиролог "За нами придут корабли" включает 7959 имен людей, расстрелянных на территории Магаданской области, уточняют власти Урала.

"Мы должны жить и работать так, чтобы никогда не повторились трагические страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это главный урок, который мы, все наше общество должны усвоить, крепко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места – места памяти, печали и покаяния", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

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