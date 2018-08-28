Жители Таганрога показали "комариный апокалипсис"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители Таганрога опубликовали видео тысяч комаров-хирономидов, появившихся на городской набережной.

Продолжительность жизни этих насекомых составляет от двух до пяти дней. Для человека они безвредны, однако в городских пабликах нашествие назвали "комариным апокалипсисом".

В конце весны на полчища комаров жаловались жители города Павловска Воронежской области. Люди были вынуждены заклеивать вентиляционные окна и охотиться на насекомых с пылесосом. Властям пришлось провести несколько дезинфекционных обработок.