Медики рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Каждый третий-пятый ребенок и каждый пятый-десятый взрослый в зависимости от региона ежегодно болеют гриппом в России, Минздрав выпустил рекомендации о прохождении вакцинации для профилактики гриппа, сообщается на сайте ведомства.

"Ежегодно грипп переносит каждый 3-й – 5-й ребенок и 5-й – 10-й взрослый. Для детей раннего возраста любой вирус гриппа – новый, поэтому они болеют особенно тяжело, для их полного излечения может потребоваться длительное время", — говорится в сообщении.

К группам особо высокого риска относятся: новорожденные и дети младше 2-х лет; беременные женщины; лица с хронической патологией органов дыхания, включая бронхиальную астму, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; лица с нарушением обмена (сахарный диабет, ожирение); патологией почек, заболеваниями органов кроветворения, иммуносупрессией, вызванной, в том числе, лекарственными средствами или ВИЧ; лица старше 65 лет, уточняется в сообщении.

Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация, которая проводится населению ежегодно за 2-3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости в рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета, а также может осуществляться за счет средств работодателей и личных средств граждан, отмечается в сообщении.

Обязательная вакцинация против гриппа проводится: детям с 6 месяцев, учащимся 1 — 11 классов; обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, поясняется в сообщении.

Вакцинация позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений, а также социально-экономическую значимость инфекции в обществе в целом. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью. Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и разрешен к применению, добавили в ведомстве.