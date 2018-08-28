Реклама с изображением женщины вызвала споры в Архангельске

МУРМАНСК, 28 авг — РИА Новости. Экспертный совет УФАС по Архангельской области, изучив рекламу строительной компании с изображением женщины в нижнем белье, счел ее сексистской и оскорбляющей женщин, сообщил РИА Новости начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Архангельского УФАС России Юрий Цакулов.

Один из жителей Архангельска обратил внимание на рекламу строительной компании: на плакате была изображена женщина в нижнем белье, измеряющая грудь сантиметровой лентой. Под изображением стоял слоган "У нас маленькие цены и много комплексов".

Мужчина пожаловался в УФАС, и там собрали совет. "Экспертный совет пришел к выводу, что реклама является сексистской, провокационной. Члены совета посчитали, что реклама указывает на физические недостатки у женщин — маленькая грудь — и содержит оскорбительный образ в отношении женского пола", — пояснил Цакулов.

Он отметил РИА Новости, что члены экспертного совета не считают маленькую грудь у женщин физическим недостатком. Цакулов отметил, что проведенный на сайте опрос показал, что большинство проголосовавших сочли рекламный плакат неэтичным. Рекламу признали ненадлежащей, а строительную компанию обвинили в нарушении закона "О рекламе".

"На момент вынесения решения экспертным советом реклама была снята. Таким образом, выдача предписания, по мнению комиссии, нецелесообразна", — добавил представитель ведомства. Совет постановил передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Архангельского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.