Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис "Яндекс.Видео"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Роскомнадзор в случае невыполнения "Яндексом" требований удалить ссылки на пиратский контент заблокирует только сервис "Яндекс Видео", у поисковика есть время до вечера четверга, сообщил РИА Новости замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин.
"Только "Яндекс Видео" (может быть заблокировано — ред.)… Вопрос именно в "Яндекс Видео", в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту", — сказал Субботин.
Он добавил, что не знает, отразится ли выполнение требований Роскомнадзора убрать ссылки из поисковой выдачи "технически на работе поисковика", и адресовал этот вопрос "к коллегам из Яндекса".
Он также добавил, что уведомление Роскомнадзор направил "Яндексу" в понедельник вечером, ведомство готово к диалогу, однако "в четверг вечером" время исполнения предписания истекает.