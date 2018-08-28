ОМСК, 28 авг — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионным изменениям в среду.
"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", — сказал российский лидер.
Путин о пенсионной реформе: Мы не можем руководствоваться известным принципом "после нас хоть потоп" pic.twitter.com/hTpYSV9cbu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 августа 2018 г.
Изменения в законодательстве
Девятнадцатого июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Правительство поясняло, что благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году вырастут на тысячу рублей. К 2024-му ожидается, что выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц — это соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Мнение президента
Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, но надо опираться на экономические оценки — и, если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть.
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.