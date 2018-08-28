Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спортом с той или иной периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% — не реже, чем несколько раз в неделю, самым популярным видом физической активности является легкая атлетика, а вот боевые искусства, лыжи и хоккей у населения России не в почете, говорится в опросе ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Наиболее активно (каждый или почти каждый день) занимаются спортом 18-24-летние респонденты (23%), люди старшего поколения (старше 60 лет) не уступают молодым в интенсивности тренировок (21%). При этом мужчины несколько чаще сообщают о регулярных занятиях спортом, чем женщины (20% против 15% соответственно).
"Самые популярные виды спорта среди россиян – легкая атлетика, в том числе бег и спортивная ходьба (37%). Причем по сравнению с 2013 годом, популярность беговых тренировок возросла с 15% до 37%", — отмечают авторы опроса.
"В числе самых непопулярных видов спорта у россиян оказались боевые искусства, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%)", — говорится в опросе ВЦИОМ.
Опрос ВЦИОМ был проведен 16 августа, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Данные за 2006 и 2013 год были получены методом квартирного опроса.