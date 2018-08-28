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Опрос показал, сколько россиян занимаются спортом

Сюжет:
"Общественные мнения" (409)
03040
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЗарядка. Архивное фотоЗарядка. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Спортом с той или иной периодичностью занимаются 60% россиян, причем 38% — не реже, чем несколько раз в неделю, самым популярным видом физической активности является легкая атлетика, а вот боевые искусства, лыжи и хоккей у населения России не в почете, говорится в опросе ВЦИОМ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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"Доля россиян, занимающихся спортом с той или иной периодичностью, выросла с 38% в 2006 году до 60% в 2018 году; в том числе 17% респондентов тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, 6% — несколько раз в год", — говорится в исследовании.

Наиболее активно (каждый или почти каждый день) занимаются спортом 18-24-летние респонденты (23%), люди старшего поколения (старше 60 лет) не уступают молодым в интенсивности тренировок (21%).  При этом мужчины несколько чаще сообщают о регулярных занятиях спортом, чем женщины (20% против 15% соответственно).

"Самые популярные виды спорта среди россиян – легкая атлетика, в том числе бег и спортивная ходьба (37%). Причем по сравнению с 2013 годом, популярность беговых тренировок возросла с 15% до 37%", — отмечают авторы опроса.

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Чаще остальных на беговую дорожку выходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (59%). Напротив, менее распространенным видом спорта стал фитнес: здесь зафиксировано снижение с 43% в 2013 году до 22% в 2018 году. Заниматься комплексной физкультурой чаще предпочитают женщины, нежели мужчины (32% против 13% соответственно). Реже востребованы занятия плаванием (18%) и тяжелой атлетикой (17%), лечебной физкультурой (14%).

"В числе самых непопулярных видов спорта у россиян оказались боевые искусства, занятия в домашних условиях, катание на коньках и лыжах (по 3%), хоккей (2%) и шахматы (1%)", — говорится в опросе ВЦИОМ.

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Главным препятствием на пути к занятиям спортом россияне называют отсутствие времени (41%). Чаще об этой причине говорят 35-44-летние (66%) и мужчины (49%). Многие также сетуют на плохое состояние здоровья (31%), а каждый пятый (19%) утверждает, что занятия спортом ему не нужны. Среди прочих барьеров — нехватка денег (16% против 6% в 2013 году) и силы воли (15% против 22% в 2013 году).

Опрос ВЦИОМ был проведен 16 августа, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Данные за 2006 и 2013 год были получены методом квартирного опроса.

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