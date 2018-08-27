Жириновский призвал назначать классными руководителями только мужчин

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает правильным назначать классными руководителями в школах только мужчин, по его мнению, это повлияет на уровень "юношеского радикализма" в учебных заведениях.

"Одна из форм профилактики юношеского радикализма — нужно назначать классными руководителями в школе только мужчин. Женщины — отличные учителя, заботливые матери, в них больше сочувствия, но мужчина сильнее и представляет собой больший авторитет для подростков, ему проще предотвратить потенциальную трагедию", — написал он на Facebook.