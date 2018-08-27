Минюст повысит нормы питания для отбывающих наказание беременных женщин

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ разработало проект приказа о повышении норм питания для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях и СИЗО, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Как следует из пояснительной записки, проект приказа подготовлен с учетом рекомендуемых Минздравом России норм лечебного питания для беременных и кормящих женщин, детей различных возрастных групп, а также нормы питания для осужденных к лишению свободы беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних и для инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН России.
Кроме того, проектом приказа предусматриваются повышенные нормы питания для названных категорий лиц, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России.
Также в записке добавляется, что данным проектом приказа предлагается установить рацион питания для осужденных в случаях, когда приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими.