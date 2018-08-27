Минюст повысит нормы питания для отбывающих наказание беременных женщин

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ разработало проект приказа о повышении норм питания для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях и СИЗО, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее члены ОНК Москвы направили заявление уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка в РФ, указав, что в СИЗО лишены добавок к питанию беременные, кормящие матери и несовершеннолетние. Как отметил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что это сделано на основании постановления правительства РФ №471 от 18 апреля 2018 года. Правительство России дало поручение Минюсту проверить сообщения СМИ о жалобах на нормы питания для беременных женщин в учреждениях ФСИН.

Как следует из пояснительной записки, проект приказа подготовлен с учетом рекомендуемых Минздравом России норм лечебного питания для беременных и кормящих женщин, детей различных возрастных групп, а также нормы питания для осужденных к лишению свободы беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних и для инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН России.

Кроме того, проектом приказа предусматриваются повышенные нормы питания для названных категорий лиц, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России.

Также в записке добавляется, что данным проектом приказа предлагается установить рацион питания для осужденных в случаях, когда приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими.