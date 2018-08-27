КАЗАНЬ, 27 авг — РИА Новости. Более 8 тысяч человек воспользовались услугами социального патронажа, мобильного консультирования и других уникальных сервисов для мигрантов в рамках комплексного проекта социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, запущенного в Татарстане в декабре 2017 года, сообщила генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век" Лилия Таишева.

Проект комплексной помощи мигрантам

Проект социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, основанный на модели комплексного подхода, реализуется в Татарстане с декабря 2017 года. Он разработан в рамках федерального проекта на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов, при софинансировании бюджета Татарстана. В числе направлений проекта — социальный патронаж мигрантов (внедрен впервые в России в этом году), центр помощи мигрантам, мобильное приложение М-Help для мигрантов (единственное социальное приложение в России с возможностью он-лайн консультаций юриста и врача), вводные ориентационные курсы для мигрантов.

Сроки реализации проекта: декабрь 2017 года – ноябрь 2018 года. Общий объем финансирования — 23,7 миллиона рублей, из которых 11,7 миллиона рублей – средства гранта, 12 миллионов рублей – софинансирование из различных источников, включая субсидии бюджета Татарстана.

"Проект развил и усилил существующие направления – это мобильное приложение, вводные ориентационные курсы, центр помощи мигрантам. И при этом добавились новые направления, например, социальный патронаж. Проект предоставил возможность объединить это все в единую логическую модель комплексной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, которая в таком виде и таком качестве существует только в Татарстане", — сказала Таишева журналистам.

По её информации, в рамках проекта различные услуги уже получили 8,4 тысячи мигрантов. В частности, с целью внедрения нового в рамках России направления – социального патронажа, по словам Таишевой, была разработана "дорожная карта", в которую вошли предприятия Казани и прилегающей агломерации, использующие труд мигрантов, места компактного проживания мигрантов, культурно-досуговые, религиозные учреждения.

Для выездной комплексной помощи мигрантам была сформирована команда из юриста, врача-терапевта, социального работника. На специальном автомобиле, оборудованном двумя кабинетами (врачебным и консультационным), специалисты выезжают в торговые комплексы, на рынки, строительные объекты, общежития, где консультируют мигрантов по правовым вопросам, проблемам трудоустройства, налогообложения, медико-социальным вопросам. С начала года было организовано 92 выезда.

Другое, по словам Таишевой, не имеющее аналогов направление работы с мигрантами, развивающееся в рамках проекта, – бесплатное мобильное приложение M-Help. Приложение позволяет через систему подписки охватывать сервисами и иметь связь с большим количеством мигрантов, вести профилактическую информационную работу по предупреждению правонарушений, обеспечивать необходимыми информацией и услугами. Особенность М-Help заключается в его интеграции с реальными службами помощи мигрантам, возможности онлайн-консультирования. При этом приложение работает на семи языках: русском, узбекском, таджикском, армянском, азербайджанском, киргизском, английском.

"М-Help – это единственное в России бесплатное социальное мобильное приложение, которое осуществляет консультирование мигрантов по юридическим и медицинским вопросам в онлайн-доступе. Особенность в том, что мигрант может получить консультацию, даже находясь в своей стране – он может задать вопрос на своем языке, мы получаем вопрос, переводим, юрист отвечает, происходит перевод ответа, и ответ направляется на личный кабинет мигранта", — пояснила Таишева, подчеркнув, что данное мобильное приложение постоянно совершенствуется и дополняется.

По состоянию на 15 августа количество просмотров информации в разделах мобильного приложения составило более 280 тысяч, из которых более 60% приходится на обращение пользователей к юридической информации

Подлежит масштабированию

Как отметила Таишева, Россия стала крупнейшей миграционной страной совсем недавно, и сейчас в стране происходит разработка собственной государственной стратегии работы с мигрантами. Особенностью реализуемого в Татарстане проекта, по её словам, является его масштабный, научно обоснованный подход к решению вопросов адаптации трудовых мигрантов, которые сегодня создают до 7,5% ВВП России.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова уточнила, что сегодня, по оценкам экспертов, в РФ официально работающие мигранты составляют порядка 10% работающих, в Татарстане эта доля примерно 2-5%, но в отдельных отраслях – также порядка 10%. В таких условиях, учитывая постоянное нахождение мигрантов в республике, необходима адекватная политика по их адаптации и интеграции в обществе. Татарстан занимается решением этих вопросов с 2015 года, за это время наработан уникальный опыт. Модель работы с мигрантами, сложившаяся в республике, – это целая система, и такой подход сегодня, по мнению министра, будет интересен и другим субъектам РФ.

Модель комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов была рекомендована к тиражированию Федеральному агентству по делам национальностей по итогам апрельских парламентских слушаний. Модель готовится к изданию в методическом сборнике и будет предложена регионам России с наибольшими миграционными потоками, отобранными на основании данных МВД РФ за 2016-2017 годы. Уже этой осенью при поддержке ФАДН будет проведена серия из обучающих семинаров для государственных и некоммерческих организаций из 27 регионов РФ с практическими занятиями на базе сервисов для мигрантов и государственных учреждений Татарстана.

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