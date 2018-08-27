Роскомнадзор потребовал заблокировать пиратский контент на "Яндекс.Видео"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Действия Роскомнадзора в рамках "антипиратского" законодательства определены ст. 15.2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиям и о защите информации". На основании данной статьи в компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс.Видео" к фильмам, указанным в данных решениях", — сказал представитель службы.

В пресс-службе "Яндекса" отказались от комментариев.

Ранее в минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

На прошлой неделе крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа", "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов. Как пояснили РИА Новости в "Газпром-медиа", это решение холдинг принял после ряда просьб к поисковику заблокировать нелегальный контент. Однако в "Яндексе", в свою очередь, заявили, что не получали от медиахолдингов, решивших убрать онлайн-трансляции своих телеканалов с главной страницы поисковика, писем о пиратстве.