В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство

ВОЛГОГРАД, 27 авг — РИА Новости. Жительницу Волгограда Светлану Сидорову, для которой сын-школьник искал лекарство "Нимотоп", прооперировал руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, она находится под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в понедельник в волгоградской больнице №25.

"Оборудование в волгоградской больнице позволяет такую операцию сделать и не надо больную переводить в какой-то центр. Операция сложная, но это современные технологии, которые позволяют достаточно быстро лечить пациентов, и это операция без разреза на голове… После операции пациент может на следующий день идти домой", — сообщил Орлов журналистам до операции.

По его словам, новосибирский центр имеет большой опыт в проведении нейромускулярных операций, Сидоровой предстояло поставить стент, который позволит рассосаться аневризме в головном мозге.

На данный момент Сидорову уже прооперировали. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения, операция по установке стента дорогостоящая из-за стоимости расходного материала — около полумиллиона рублей, ее прооперировали за счет больницы. "Сегодня выполнена операция по установке эндопротеза (стента). Она (Сидорова) находится под наблюдением врачей", — сообщил журналистам завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения волгоградской больницы №25 Андрей Легкий.

Он добавил, что "Нимотоп", который искал сын Сидоровой, ей больше не показан. "Если говорить о препарате "Нимотоп", он назначается в первую фазу (после инсульта — ред.), то есть это препарат, который устраняет спазмы головного мозга. В настоящее время этот препарат пациентке не показан", — рассказал Легкий.

Ранее сообщалось, что лекарство для Сидоровой искал ее сын-школьник. Мальчик развесил объявления во дворе о том, что его маме требуется "Нимотоп". Оказалось, что препарат невозможно достать в волгоградских аптеках. Как сообщил РИА Новости старший сын женщины Андрей Шитик, лекарство передали семье "добрые люди", у которых оно осталось, и его должно хватить на курс лечения.

Сестра Сидоровой сообщила РИА Новости, что 21 августа женщину вновь госпитализировали с высокой температурой и давлением для проведения медицинского обследования.