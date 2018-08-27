Путин провел выходные на Енисее в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами", — сказал журналистам Песков.

Его сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. "Был также министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников", — добавил он.

Песков сообщил, что в течение дня Кремль вывесит фото- и видеоматериалы из поездки Путина.

Это не первая поездка президента на отдых в Туву. В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.