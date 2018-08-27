В ГИБДД считают, что не вся "золотая молодежь" лихачит за рулем

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Не все представители "золотой молодежи" позволяют себе хамское поведение за рулем, а тех "отдельных экземпляров", кто лихачит, должны воспитывать родители, заявил заместитель начальника ГИБДД РФ генерал-майор полиции Владимир Кузин на круглом столе.

"Не всю "золотую молодежь" нужно приравнивать. Есть маргинальная часть населения, которая позволяет себя вести неадекватно на дорогах. Да, есть отдельные экземпляры, которые вообще плюют на какие-то нормы закона. Для этого принимаются меры, которые предусмотрены законодательством. Я считаю, что в данной ситуации должно происходить воспитание, то есть таких людей надо воспитывать с детства", — считает Кузин.

Как же решить проблему с теми "отдельными экземплярами", если их уже не воспитали дома, генерал не пояснил.

За последнее время наибольшую известность за хамское поведение за рулем получила москвичка Мара Багдасарян. Два года назад она стала одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", несколько часов уходивших от полицейской погони в Москве. После этого девушку не раз задерживали за другие нарушения ПДД и в итоге лишили прав, но и после этого она продолжала садиться за руль своего Mercedes.