Путин ознакомился с новыми системами контроля в работе ГПК "Черниговец"

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с новыми электронными системами контроля в работе горно-промышленного комплекса "Черниговец" и посмотрел на высокотехнологичный взрыв 170 тонн селитры.

С работой ГПК на одноимённом разрезе российского лидера знакомил глава компании Сибирский деловой союз Михаил Федяев. Он показал, как с помощью электронных систем в диспетчерскую выводится огромный объём данных о работе шахты: на каждом самосвале и эскалаторе установлены датчики геопозиционирования, на экранах в диспетчерской выводятся маршруты и местонахождение техники, объём топлива в баках, давление в шинах, диспетчер следит за местонахождением каждого шахтёра в забое. Таким образом происходит контроль и планирование. Система окупилась за год, снизив расходы на топливо на 30%. Глава компании рассказывал об успехах ГПК на зарубежных рынках.

Путин приехал на угольный разрез "Черниговец" в Кемерово. Пообщался с рабочими, пообещал сделать праздником дату 300-летия начала угольных работ на Кузбассе pic.twitter.com/lL8ndlpBoZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2018 г.

"Видят, как вы работаете, доверяют вам", — прокомментировал Путин.

Активный вывоз породы на самосвалах продолжался до приезда главы государства, но ближе к его появлению по требованиям безопасности техника и люди покинули свои рабочие места в той части карьера, которая расположилась на глубине около 150 метров (самое же глубокое место в разрезе находится ниже уровня земли на 290 метров), проходила подготовка к взрывным работам. Прибывший президент из диспетчерского центра наблюдал за рыхлением горной массы: 173 тонны взрывчатки, 228 тысячи кубических метров породы верхнего слоя породы, полтора десятка метров вглубь. Эту массу затем в течение пяти дней отгрузят и вывезут, таким образом будет обеспечен доступ к полезному ископаемому. Современная электронная система взрывания минимизирует сейсмические колебания и воздействие на окружающую среду: после серии практически бесшумных взрывов в воздух поднялось минимальное количество пыли.

Горно-промышленный комплекс "Черниговец" состоит из одноимённого разреза, шахты "Южная" и двух обогатительных фабрик. Производственная мощность комплекса 8,8 миллиона тонн добычи угля в год, в 2025 году добыча составит 10,9 миллиона тонн, в 2035 — 15 миллионов. ГПК производит сортовой уголь, концентрат, энергетический уголь. Более 90% добытого ископаемого отгружается в европейские страны, а также в Бразилию, Китай, Египет. На ГПК работает порядка 4 тысяч человек, средняя зарплата — 50 тысяч рублей.

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