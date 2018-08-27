Софинансирование выплат на третьего и последующих детей получат 62 региона

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении перечня из 62 субъектов, в которых в 2019 году будут софинансироваться обязательства по поддержке семей в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Подписанным распоряжением утверждён перечень субъектов, в которых в 2019 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей. В перечень включены 62 субъекта", — говорится в сообщении.

Как отмечают в кабмине, 59 субъектов из числа включённых в перечень 2019 года соответствуют критериям отбора, в отношении трёх регионов, где величина суммарного коэффициента рождаемости превысила 2 (Калининградская область – с 2015 года, Сахалинская область – с 2017 года, Севастополь – с 2018 года), в 2019 году будет продолжено софинансирование программы из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трёх лет.

"Общий объём средств на софинансирование выплат в 2019 году составит 50,1 миллиарда рублей, в том числе 18,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 31,5 миллиарда рублей из бюджетов субъектов Федерации. Софинансирование расходных обязательств позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2019 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости", — заявили в кабмине.