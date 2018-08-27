Путин пообещал горняку помочь с расселением родных из аварийного дома

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал горняку помочь с расселением его родных из аварийного дома.

Путин прибыл на угольный разрез "Черниговец", где пообщался с рабочими. Один из них по имени Александр обратился к главе государства с просьбой помочь с расселением его мамы и тети, которые остались жить в доме 1847 года постройки, поскольку при расселении дома не хватило двух квартир.

"Две квартиры это не такая большая проблема для Кемеровской области, тем более что с апреля по настоящий момент времени удалось полностью расчистить баланс Кемеровской области. Полностью. Баланс Кемеровской области не обременен долгами перед финансовыми банковскими учреждениями. Возможности бюджета наращиваются, думаю, что две квартиры это не проблема", — сказал глава государства и обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Сергею Цивилеву.

"Да?" — спросил Путин.

"Конечно. Даже можно не сомневаться", — заверил тот.

Нерешенные жилищные проблемы рабочих не отпускали российского президента. Так, 21-летний Дмитрий признался, что в шесть лет лишился обоих родителей, но квартиру так и не получил и уже долгие годы снимает жилье в Кемерово. Теперь у него уже есть семья и маленькая дочь. Врио губернатора Сергей Цивилев взял контактные данные рабочего и пообещал решить квартирный вопрос. "Видите, как удачно получилось", — прокомментировал Путин.

Он поинтересовался, сколько детей у молодого человека, тот сказал, что воспитывает дочь. "Ну, надо еще… С учетом того, что квартира будет, сейчас раз, и…", — отметил президент.