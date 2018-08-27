В Новосибирске прооперируют волгоградку, для которой сын искал лекарство

ВОЛГОГРАД, 27 авг — РИА Новости. Перенесшую инсульт жительницу Волгограда Светлану Сидорову, для которой сын-школьник искал лекарство "Нимотоп", в понедельник прооперирует нейрохирург, руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"В Волгоград сегодня прибыл руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов из Новосибирска. Он осмотрит Светлану Сидорову, которая находится в больнице №25. На сегодня запланирована операция", — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что лекарство для Светланы Сидоровой искал ее сын-школьник. Мальчик развесил объявления во дворе о том, что его маме требуется "Нимотоп". Оказалось, что препарат невозможно достать в волгоградских аптеках. Как сообщил РИА Новости старший сын женщины Андрей Шитик, лекарство передали семье "добрые люди", у которых оно осталось, и его должно хватить на курс лечения.

Сестра Сидоровой сообщила РИА Новости, что 21 августа женщину вновь госпитализировали с высокой температурой и давлением для проведения медицинского обследования.