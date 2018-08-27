Закон о технических регламентах могут дополнить, заявил Путин

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Закон о технических регламентах может быть дополнен нормами, усиливающими контроль общественных организаций и государства за вопросами безопасности на производстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Депутаты "Единой России" от вашего заксобрания выступили с инициативой внести изменения в закон о технических регламентах, усилить контроль и общественных организаций, и государства за вопросами безопасности. В ближайшее время рассмотрим", — заявил Путин во время общения с рабочими ГПК "Черниговец" в Кемерово, говоря об угольных предприятиях.

По данным областного департамента угольной промышленности, в Кузбассе действуют 54 обогатительные фабрики и установки, переработавшие в 2017 году 67% добытого угля. К 2019 году областные власти планируют добиться переработки 70%, а в перспективе — обогащать весь добываемый уголь. Еще один приоритет — развитие углехимии, то есть глубокая переработка угля в продукты, стоимость которых в сотни раз выше, чем рядового топлива. В этом направлении с прошлого года работает первая очередь завода по производству угольных сорбентов в Кемерово, еще одна площадка откроется в Новокузнецке.

Согласно стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, разработанной по поручению врио губернатора Сергея Цивилева, к 2035 году годовой объем добычи угля должен вырасти до 370 миллионов тонн. При этом основной упор планируется делать на развитии подземной угледобычи с использованием современных технологий и оборудования, обеспечивающих безопасную и эффективную работу.