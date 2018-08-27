В Москве на Лесной улице завершили основные монтажно-строительные работы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Основные монтажно-строительные работы завершились в центре Москвы на Лесной улице и в прилегающих к ней переулках, рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В Москве после комплексного благоустройства появилась новая пешеходная зона: участок 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка", — рассказал Бирюков в понедельник.

Общая площадь благоустройства на данном участке составила более девяти гектаров, заметил заммэра. По его словам, сейчас специалисты комплекса городского хозяйства проводят пуско-наладочные работы.

"Осенью на Лесной и прилегающих переулках высадят порядка 130 деревьев, а следующей весной – более 130 кустарников", — добавил Бирюков.

Вице-мэр отметил, что основные строительно-монтажные работы на Лесной улице и прилегающих к ней переулках завершены.

На Лесной улице и близлежащих к ней переулках была проложена кабельная канализация общей протяженностью 9,9 километра. В эти кабельные каналы были перенаправлены провода, которые до этого проходили по воздуху. Также специалистами было устроено 700 метров ливневой канализации, установлено почти 400 фонарей, которые освещают теперь Лесную и переулки, пояснили в комплексе городского хозяйства.

Цветовая гамма и рисунок асфальтового мощения на этом участке выдержаны в стиле исторической застройки района – в частности, здания Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Общая площадь мощения составила более 41 тысячи квадратных метров. Также здесь заменили 40,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части. Вдоль тротуаров выложили новые газоны, площадь которых составила почти 8,3 тысячи квадратных метров.

Также на этом участке отремонтировали 21 фасад, установили более 90 лавочек и 240 мусорных урн, добавили в комплексе.