Названы самые необычные имена, которые дают детям в Москве

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Имена Яго, Томислав, Герда и Семирамида попали в список самых необычных имен для новорожденных в Москве с начала 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В столичном управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые родители дали новорожденным с начала года. За это время появились на свет мальчики Дональд, Уолтер, Яго и Томислав. В Москве теперь также подрастает Арамис. Это имя носит один из королевских мушкетеров в романах Александра Дюма", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми редкими именами, которые давали девочкам, стали Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. Одну из новорожденных в 2018 году родители назвали в честь возлюбленной Ромео из шекспировской трагедии — Джульеттой, другую в честь главной героини сказки Андерсена "Снежная королева" – Гердой.

Также в число необычных славянских и греческих мужских имен с начала этого года попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. Среди женских редких имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна, добавляют власти.