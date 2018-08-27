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Общество

Эксперты рассказали, каким должен быть букет на День знаний

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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУченики во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фотоУченики во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Букет для учителя на 1 сентября лучше выбирать из сезонных цветов, он не должен быть слишком большим, поскольку школьнику придется держать его на протяжении всей торжественной линейки, удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса, а вот цветочно-фруктовые композиции лучше приберечь для Дня учителя, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Дети на набережной
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По случаю 1 сентября во всех российских школах традиционно проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. В этом году 1 сентября выпадает на субботу, поэтому для некоторых российских школьников учебный год начнется 3 сентября, в понедельник.

"Яркий, в меру пестрый букет с преобладанием сезонных цветов, таких как астры и хризантемы, будет самым правильным выбором, ведь в букетном этикете очень важна сезонность. Самым простым решением, конечно, будет подарить розы, но розы дарят в течение всего года, их уместно принести на свадьбу, а вот День знаний бывает только 1 сентября. У этого праздника своя, совершенно особая атмосфера", — рассказала РИА Новости эксперт по этикету Элеонора Басманова.

По ее словам, модные цветочно-фруктовые композиции лучше дарить на День учителя, поскольку это "уже более выраженный подарок".

Универсальными цветами букета для молодых учителей являются бледно-розовый, светло-зеленый и все кремовые оттенки, говорит собеседница агентства. Выбирая букет для учителя более зрелого возраста, стоит остановиться на композиции контрастных оттенков с преобладанием желтых и оранжевых цветов, а вот белый цвет — под запретом.

Начало учебного года в школах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"По старинной традиции цветочного этикета, белые и фиолетовые цветы были траурными, их приносили на похороны", — пояснила Басманова.

Она также отметила, что грамотный флорист поможет составить букет исходя как из эстетических предпочтений заказчика, так и тонкостей цветочного этикета. Впрочем, сами флористы считают, что к букету на 1 сентября не стоит подходить слишком серьезно.

"Соблюдение этикета важно при подготовке и проведении больших светских мероприятий, когда так или иначе интерпретироваться может каждая деталь, а к букету для учителя такие жесткие требования предъявлять не стоит — главное, чтобы было стильно и со вкусом. Красивая креативная композиция, отличающаяся от общей массы букетов за 500 рублей, а таких на линейке будет процентов 70, выделит вашего ребенка из толпы, учитель обязательно обратит на это внимание, и уже будет в любом случае, хотим мы или нет, другое отношение к ребенку", — говорит руководитель студии цветов и декора Владислав Маляров.

Собеседник агентства отметил, что с каждым годом количество родителей, которые заказывают у флористов креативные букеты, чтобы удивить учителя, увеличивается, хотя большинство по-прежнему делает выбор в пользу традиционных форм и цветов.

Начало нового учебного года. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"Можно добавить и розы, если это сборный букет, для фактуры, можно георгины и гладиолусы. Для учителя-мужчины — более сдержанная цветовая гамма, можно добавить каллы или даже артишок, сделать букет брутальнее, например, перевязать бечевкой", — рассказал Маляров.

При этом следует помнить, что букет не должен быть слишком большим.

"Иногда мы даже отговариваем клиентов от покупки больших дорогих букетов на 1 сентября, ведь дело не в прибыли, а в том, что ребенку нужно будет держать его на протяжении всей торжественной линейки. Поэтому мы стараемся делать букеты более компактными, воздушными, чтобы ребенку было не тяжело", — пояснил флорист.

По его словам, 1 тысяча рублей — это средняя цена стандартного букета.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"В моей практике самый дорогой букет у нас стоил порядка 23 тысяч рублей, это была корзина с цветами от всего класса. Родительский комитет принял такое решение, чтобы не дарить кучу маленьких букетов, они все организовались и заказали большую шикарную корзину цветов от всего класса. Между прочим, это даже очень хороший вариант, учителю не надо будет задумываться о вазах или о том, как забрать цветы домой, корзина с цветами будет стоять долго и радовать своим видом", — советует Маляров.

С этим согласна и специалист по этикету Басманова.

"Если есть возможность купить корзину цветов, это будет самым правильным решением. Такой букет не завянет быстро, не будет отложен в сторону, а будет стоять на виду, и в этом его преимущество", — говорит собеседница агентства.

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