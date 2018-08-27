МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня МВД будет выплачивать россиянам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных. Соотвествующий приказ вступил в силу.
Решение о выплате вознаграждения будет приниматься только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.
Тому, кто помог раскрыть преступление, сообщат о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных сведений.
Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления заявки.
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