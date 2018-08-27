"Может быть эпидемия". Колонию с ВИЧ-осужденными заподозрили в сбросе воды

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Исправительную колонию № 29 под Ухтой, где содержатся заключенные с ВИЧ, разными формами туберкулеза и другими опасными заболеваниями, уличили в сливе отходов в протекающую поблизости реку. В местной прокуратуре заявляют, что руководство спецучреждения таким образом экономило деньги. Как долго происходил несанкционированный сброс, неизвестно.

Машины есть, но не ездят

Об отработанной бизнес-схеме по экономии бюджетных средств узнали совершенно случайно, рассказывает корреспонденту РИА Новости прокурор Константин Голя.

"Мы проводили стандартную проверку учреждений и обратили внимание, что 29-й колонией заключен договор на поставку воды, но автомобили, которые должны вывозить отходы, стоят без дела. Это нас заинтересовало", — говорит прокурор.

Вместе с экологами и специалистами профильных структур сотрудники надзорного ведомства прошлись вокруг колонии и обнаружили самодельную систему канализации — трубу, прямиком ведущую в ближайшую реку.

"Сейчас эксперты подсчитывают ущерб, нанесенный городу. На территории учреждения расположены жилые отряды, душевые, туалеты, баня, столовая, производственные объекты, при этом отходы жизнедеятельности — а это тысячи кубометров — сливались в одну трубу", — объясняет прокурор.

Возможна ли эпидемия

Биологи провели забор воды, отправили образцы на экспертизу. Результаты сообщат через две недели. Специалистов тревожит, что из 600 осужденных, отбывающих наказание в колонии, 180 опасно больны — ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит В и С.

© Фото : предоставлено прокурором Константином Голя Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте © Фото : предоставлено прокурором Константином Голя Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте

"Уже сейчас можно сказать, что ущерб природе нанесен немалый. А если специалисты найдут в пробах разносчиков инфекции, ситуация приобретет еще более угрожающий характер", — подчеркнул прокурор. Больше всего в городе опасаются эпидемии.

Сотрудники медицинской службы из системы ФСИН при этом обратили внимание, что ни ВИЧ, ни туберкулез не передаются через воду, чего не скажешь, например, о дифтерии.

Чья труба

Константин Голя считает, что указание соорудить "левую" канализацию и сбрасывать отходы за пределы колонии дал ее начальник. "Таким способом, мы полагаем, экономились деньги, которые шли на бензин и прочие нужды", — уточняет он.

РИА Новости связалось с руководством ИК-29. Начальника учреждения не было на месте — он сейчас в отпуске. Его заместитель, подполковник внутренней службы Нурудин Шикерханов, подтвердил, что проверка действительно проводилась, однако принадлежность трубы не установлена.

"У прокуратуры пока нет заключения, поэтому говорить об опасности (сбросов. — Прим. ред.) мы не можем. Опять же никто не доказал, наша это труба или, к примеру, других промышленных предприятий, которые находятся рядом. Колония действует с 1954 года, и эта труба такая же старая. Прокуратура просто ищет крайнего в нашем лице", — считает Шикерханов.

Не единственная проблема

Спецучреждение находится в поселке Нижний Доманик. Здесь практически никто не живет, однако недалеко, в поселке Ярега, — и жилые дома, и дачные общества, и лесополоса. Местные говорят, что по поводу трубы, из которой лилось нечто подозрительное, они уже обращались в региональный Росприроднадзор.

© Фото : предоставлено прокурором Константином Голя Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте © Фото : предоставлено прокурором Константином Голя Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте

Бывший депутат городского совета Ухты, общественный деятель Валерий Торлопов рассказал РИА Новости, что в ходе проверки делался пробный заброс химиката зеленого цвета с территории колонии, и он вышел наружу из той самой трубы.

"Говорить, что ею якобы пользуется кто-то другой, бессмысленно. Нефтяники здесь ни при чем. А эти отходы попадают в итоге в реки Ярега и Ухта. До городского водозабора — около 60 километров по водотокам", — добавляет он.

Опасная труба — далеко не единственная экологическая проблема в районе. Здесь, помимо прочего, добывают нефть. Собственно, и поселок образовался по соседству с нефтешахтой.

"Весной комиссия Минприроды Республики Коми проверяла нефтешахты на наличие утечек. Обнаружили одну, но небольшую — в ручей Нефтянка, который встречается с Малым Вайгошем, а далее они соединяются с Ярегой и Ухтой. В Малом Вайгоше неоднократно обнаруживали сбросы нефти — даже рыбаки видели, как она растекалась подо льдом. В этом году был прорыв нефтепровода. Это утечки из очистных шахт", — объясняет Торлопов.

По его словам, местные экологи и городской водоканал мониторят ситуацию. Особое внимание — старым скважинам 1950-х годов, которые сочатся радиоактивной водой. "Я бывал там. На одной из скважин радиоактивный фон в 20 раз превышал норму. А прошлой зимой произошла утечка дизельного топлива на другой реке. Поэтому труба из колонии — это еще цветочки", — полагает общественный активист.