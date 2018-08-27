РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Может быть эпидемия". Колонию с ВИЧ-осужденными заподозрили в сбросе воды

(обновлено: 08:07 27.08.2018)
068710
© Фото : предоставлено прокурором Константином ГоляВыброс сточных вод из ИК-29 в УхтеВыброс сточных вод из ИК-29 в Ухте
© Фото : предоставлено прокурором Константином Голя

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Исправительную колонию № 29 под Ухтой, где содержатся заключенные с ВИЧ, разными формами туберкулеза и другими опасными заболеваниями, уличили в сливе отходов в протекающую поблизости реку. В местной прокуратуре заявляют, что руководство спецучреждения таким образом экономило деньги. Как долго происходил несанкционированный сброс, неизвестно.

Выбросы от заводов
© Depositphotos / Алина Полянина, Depositpfotos
Кремация, мусор, покрышки. Что сильнее портит экологию

Машины есть, но не ездят

Об отработанной бизнес-схеме по экономии бюджетных средств узнали совершенно случайно, рассказывает корреспонденту РИА Новости прокурор Константин Голя.

"Мы проводили стандартную проверку учреждений и обратили внимание, что 29-й колонией заключен договор на поставку воды, но автомобили, которые должны вывозить отходы, стоят без дела. Это нас заинтересовало", — говорит прокурор.

Вместе с экологами и специалистами профильных структур сотрудники надзорного ведомства прошлись вокруг колонии и обнаружили самодельную систему канализации — трубу, прямиком ведущую в ближайшую реку.

"Сейчас эксперты подсчитывают ущерб, нанесенный городу. На территории учреждения расположены жилые отряды, душевые, туалеты, баня, столовая, производственные объекты, при этом отходы жизнедеятельности — а это тысячи кубометров — сливались в одну трубу", — объясняет прокурор.

Возможна ли эпидемия

Биологи провели забор воды, отправили образцы на экспертизу. Результаты сообщат через две недели. Специалистов тревожит, что из 600 осужденных, отбывающих наказание в колонии, 180 опасно больны — ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит В и С.

© Фото : предоставлено прокурором Константином ГоляВыброс сточных вод из ИК-29 в Ухте
© Фото : предоставлено прокурором Константином Голя
Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте

"Уже сейчас можно сказать, что ущерб природе нанесен немалый. А если специалисты найдут в пробах разносчиков инфекции, ситуация приобретет еще более угрожающий характер", — подчеркнул прокурор. Больше всего в городе опасаются эпидемии.

Сотрудники медицинской службы из системы ФСИН при этом обратили внимание, что ни ВИЧ, ни туберкулез не передаются через воду, чего не скажешь, например, о дифтерии.

Чья труба

Константин Голя считает, что указание соорудить "левую" канализацию и сбрасывать отходы за пределы колонии дал ее начальник. "Таким способом, мы полагаем, экономились деньги, которые шли на бензин и прочие нужды", — уточняет он.

Башкортостан. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
Экологи разбираются, как мазут попал в реку Белая в Башкирии

РИА Новости связалось с руководством ИК-29. Начальника учреждения не было на месте — он сейчас в отпуске. Его заместитель, подполковник внутренней службы Нурудин Шикерханов, подтвердил, что проверка действительно проводилась, однако принадлежность трубы не установлена.

"У прокуратуры пока нет заключения, поэтому говорить об опасности (сбросов. — Прим. ред.) мы не можем. Опять же никто не доказал, наша это труба или, к примеру, других промышленных предприятий, которые находятся рядом. Колония действует с 1954 года, и эта труба такая же старая. Прокуратура просто ищет крайнего в нашем лице", — считает Шикерханов.

Не единственная проблема

Спецучреждение находится в поселке Нижний Доманик. Здесь практически никто не живет, однако недалеко, в поселке Ярега, — и жилые дома, и дачные общества, и лесополоса. Местные говорят, что по поводу трубы, из которой лилось нечто подозрительное, они уже обращались в региональный Росприроднадзор.

© Фото : предоставлено прокурором Константином ГоляВыброс сточных вод из ИК-29 в Ухте
© Фото : предоставлено прокурором Константином Голя
Выброс сточных вод из ИК-29 в Ухте

Бывший депутат городского совета Ухты, общественный деятель Валерий Торлопов рассказал РИА Новости, что в ходе проверки делался пробный заброс химиката зеленого цвета с территории колонии, и он вышел наружу из той самой трубы.

"Говорить, что ею якобы пользуется кто-то другой, бессмысленно. Нефтяники здесь ни при чем. А эти отходы попадают в итоге в реки Ярега и Ухта. До городского водозабора — около 60 километров по водотокам", — добавляет он.

Раздельный сбор мусора в Саранске
© РИА Новости / Илья Питалев
"Бросьте европейские привычки". Как Саранск все-таки стал сортировать мусор

Опасная труба — далеко не единственная экологическая проблема в районе. Здесь, помимо прочего, добывают нефть. Собственно, и поселок образовался по соседству с нефтешахтой. 

"Весной комиссия Минприроды Республики Коми проверяла нефтешахты на наличие утечек. Обнаружили одну, но небольшую — в ручей Нефтянка, который встречается с Малым Вайгошем, а далее они соединяются с Ярегой и Ухтой. В Малом Вайгоше неоднократно обнаруживали сбросы нефти — даже рыбаки видели, как она растекалась подо льдом. В этом году был прорыв нефтепровода. Это утечки из очистных шахт", — объясняет Торлопов.

По его словам, местные экологи и городской водоканал мониторят ситуацию. Особое внимание — старым скважинам 1950-х годов, которые сочатся радиоактивной водой. "Я бывал там. На одной из скважин радиоактивный фон в 20 раз превышал норму. А прошлой зимой произошла утечка дизельного топлива на другой реке. Поэтому труба из колонии —  это еще цветочки", — полагает общественный активист.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена