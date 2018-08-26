СК планирует полностью перейти на отечественную криминалистическую технику

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России планирует в будущем полностью перейти на использование отечественной криминалистической техники, рассчитывает, что это повысит эффективность работы соответствующих подразделений, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Отечественное оборудование компактнее и адаптировано под российского пользователя. Это и информативное русское меню, и возможные настройки с учетом геофизических, климатических и химических особенностей различных регионов страны. И что очень важно, мы сами будем выступать заказчиками того или иного оборудования, поэтому убеждены, что решение о переходе на российскую технику повысит эффективность работы криминалистических подразделений", — сказал Бастрыкин.
Глава СК сообщил что уже сейчас российские криминалисты используют технические средства, произведенные в России. Это магнитометры, металлодетекторы, а также детекторы паров взрывчатых веществ. С их помощью можно обнаруживать металлические фрагменты взрывных устройств, огнестрельное оружие, микрочастицы конкретного взрывчатого вещества, оставшегося на различных предметах после взрыва, отметил он.
"Кстати, детекторы паров российского производства могут с высокой точностью обнаружить микрочастицы более десятка известных взрывчатых веществ", — отметил председатель ведомства.