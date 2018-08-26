СК планирует полностью перейти на отечественную криминалистическую технику

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России планирует в будущем полностью перейти на использование отечественной криминалистической техники, рассчитывает, что это повысит эффективность работы соответствующих подразделений, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В дальнейшем мы полностью планируем перейти на отечественную криминалистическую технику", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете". Он отметил, что по техническим характеристикам она абсолютно не уступает западным аналогам, а в ряде случаев даже превосходит их.

"Отечественное оборудование компактнее и адаптировано под российского пользователя. Это и информативное русское меню, и возможные настройки с учетом геофизических, климатических и химических особенностей различных регионов страны. И что очень важно, мы сами будем выступать заказчиками того или иного оборудования, поэтому убеждены, что решение о переходе на российскую технику повысит эффективность работы криминалистических подразделений", — сказал Бастрыкин.

Глава СК сообщил что уже сейчас российские криминалисты используют технические средства, произведенные в России. Это магнитометры, металлодетекторы, а также детекторы паров взрывчатых веществ. С их помощью можно обнаруживать металлические фрагменты взрывных устройств, огнестрельное оружие, микрочастицы конкретного взрывчатого вещества, оставшегося на различных предметах после взрыва, отметил он.

"Кстати, детекторы паров российского производства могут с высокой точностью обнаружить микрочастицы более десятка известных взрывчатых веществ", — отметил председатель ведомства.