Удальцова снова госпитализировали

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов во второй раз доставлен из спецприемника в больницу из-за сухой голодовки, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.
"Госпитализировали сегодня в 11.15 мск в больницу №67. Я в больнице, говорят, что посещение будет возможно после 16.00 мск. Диагноз не говорят", — сказала Удальцова агентству.
Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.