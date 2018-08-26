Удальцова снова госпитализировали

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов во второй раз доставлен из спецприемника в больницу из-за сухой голодовки, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "обезвоживание", но 20 августа его доставили обратно в спецприемник.

"Госпитализировали сегодня в 11.15 мск в больницу №67. Я в больнице, говорят, что посещение будет возможно после 16.00 мск. Диагноз не говорят", — сказала Удальцова агентству.

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.