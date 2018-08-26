Медведев отметил значимость профессии шахтера

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником, отметив важность профессии для благополучия жизни населения во всех регионах России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Ваша отрасль – одна из стратегически важных в отечественной экономике. От вас зависят энергетическая безопасность России, ее статус крупного экспортера угля. И, конечно же, благополучная жизнь людей во всех регионах страны", — написал Медведев в телеграмме.

Премьер добавил, что профессия шахтера немыслима без колоссальной выдержки, самоотдачи, готовности поддержать товарища в любую минуту, а еще она всегда связана с риском. "Именно поэтому и государство, и собственники шахт должны создавать условия для максимально безопасной добычи угля. Следить за тем, чтобы оплата такого тяжёлого труда оставалась достойной", — отметил он.

Также премьер указал на необходимость уделять большое внимание социальной поддержке шахтёров, содействовать в решении их жилищных проблем, помогать молодым семьям. "И обязательно заботиться о ветеранах отрасли, которые оставили нам мощную производственную базу и свои глубокие знания", — добавил Медведев.