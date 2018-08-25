Движение поездов на Горьковском направлении МЖД сильно затруднено

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Движение пригородных поездов Горьковского направления осуществляется с задержкой, электрички на участке Храпуново-Фрязево двигаются по одному пути, сообщает в субботу пресс-служба Московской железной дороги.
"В настоящее время по техническим причинам движение поездов на перегоне Храпуново – Фрязево Горьковского направления МЖД организовано вариантным графиком по одному пути, что позволяет пропускать поезда в обе стороны. В связи с этим прогнозируются задержки пригородных поездов", — сообщили в пресс-службе МЖД.
Добавляется, что МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.