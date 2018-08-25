Движение поездов на Горьковском направлении МЖД сильно затруднено

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Движение пригородных поездов Горьковского направления осуществляется с задержкой, электрички на участке Храпуново-Фрязево двигаются по одному пути, сообщает в субботу пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании сообщила в Twitter , что по техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Горьковском направлении. В сообщении ЦППК уточнили, что полная отмена поездов была на следующих маршрутах: поезда 6767 (Фрязево — Москва) и поезда 6870 (Москва — Крутое); частичная отмена движения: поезда 6721 (Фрязево — Москва) на участке Фрязево-Монино и поезда 6821 (Электрогорск — Москва) на участке Электрогорск-Храпуново.

"В настоящее время по техническим причинам движение поездов на перегоне Храпуново – Фрязево Горьковского направления МЖД организовано вариантным графиком по одному пути, что позволяет пропускать поезда в обе стороны. В связи с этим прогнозируются задержки пригородных поездов", — сообщили в пресс-службе МЖД.

Добавляется, что МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.