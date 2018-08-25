Якутские рыбаки едут на фестиваль северного рыболовства в Финляндию

ЯКУТСК, 25 авг – РИА Новости. Команда из десяти якутских рыбаков едет на фестиваль по традициям северного рыболовства "Lippo 2018" в город Торнио Финляндии, рассказали на пресс-конференции организаторы аналогичного форума в Якутии.

Фестиваль рыболовства "Lippo 2018" пройдет 6-8 сентября. Первое подобное мероприятие в Финляндии было организовано в 2015 году по инициативе простого рыбака Ойле Клемово, заявившего о необходимости обмена опытом между рыбками разных стран мира.

"На фестивале по традициям северного рыболовства в городе Торнио будет участвовать команда из Якутии в составе 10 человек", — рассказал журналистам исполнительный директор северного форума Михаил Погодаев.

Он отметил, что инициативу кооператива "Сноучейндж" из Финляндии, руководителем которого является Тера Мустонен, организаторы северного форума в Якутии решили поддержать в целях привлечения внимания к проблемам традиционного рыболовства, которое складывалось веками.

"Прошлый раз такой фестиваль проходил под эгидой северного форума в Жиганском районе в 2016 году в рамках праздника "Северная Путина-2016". С тех пор было принято решение данное направление поддерживать и продвигать", — сказал Погодаев.

Якутию на фестивале представят рыбаки из Горного и Нижнеколымского районов. В составе делегации от Нижнеколымского района на фестиваль едут три члена общины "Нэнэн", они представят способы традиционного рыболовства, национальную кухню чукчей и долган, для выставки везут работы детей из Центра детского творчества поселка Черский, и примут участие в соревнованиях по традиционному рыболовству.

Известно, что "Lippo 2018" соберет более 200 коренных и местных рыбаков со всего мира. В течение трех дней участники будут заняты демонстрацией культурного наследия, обсуждением проблем изменения климата, восстановления окружающей среды и других вопросов, связанных с традиционными северными промыслами.

Заявки на участие подали делегации коренных народов мира, а также делегаты Тайваня, айнов Японии, маори из Новой Зеландии, Сибири, Гренландии, Аляски, США, Великобритании, Канадских первых наций, делегатов от саами из Финляндии, России и Швеции, а также финских и других рыбаков со всей Европы.

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