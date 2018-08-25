Минюст проверит сообщения о жалобах на нормы питания беременных в СИЗО

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство России дало поручение Минюсту проверить сообщения СМИ о жалобах на нормы питания для беременных женщин в учреждениях ФСИН.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что 24 августа члены ОНК Москвы направили заявление уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка в РФ, указав, что в СИЗО лишены добавок к питанию беременные, кормящие матери и несовершеннолетние. Как отметил газете ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, сотрудники УФСИН Москвы пояснили, что это сделано на основании постановления правительства РФ №471 от 18 апреля 2018 года.

Правительство обращает внимание, что постановлением от 18 апреля Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные, а не пониженные нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами первой и второй групп. Конкретные нормы питания устанавливаются ведомственными приказами, а не постановлениями правительства.

"В связи с публикациями в прессе по данной теме правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации", — говорится в сообщении кабмина.

Ранее в аппарате детского омбудсмена РИА Новости сообщали, что питание для осужденных беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в исправительных или воспитательных колониях, организовано по нормам, установленным приказом министерства юстиции России №48 от 2016 года. Сейчас нормы питания для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, меньше, чем те, что применяются в колониях, кроме норм для грудных детей, так как они обеспечиваются питанием по нормам Минздрава.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что "отмена или сокращение специальной диеты для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, может негативно повлиять на здоровье как матери, так и ребенка". Кузнецова отмечала, что обратится в УФСИН за разъяснением.