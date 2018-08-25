Минюст проверит сообщения о жалобах на нормы питания беременных в СИЗО

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Правительство России дало поручение Минюсту проверить сообщения СМИ о жалобах на нормы питания для беременных женщин в учреждениях ФСИН.
Правительство обращает внимание, что постановлением от 18 апреля Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные, а не пониженные нормы питания для осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, а также для осужденных, являющихся инвалидами первой и второй групп. Конкретные нормы питания устанавливаются ведомственными приказами, а не постановлениями правительства.
"В связи с публикациями в прессе по данной теме правительством даны указания Минюсту разобраться в ситуации", — говорится в сообщении кабмина.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что "отмена или сокращение специальной диеты для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, может негативно повлиять на здоровье как матери, так и ребенка". Кузнецова отмечала, что обратится в УФСИН за разъяснением.