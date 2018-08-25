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Общество

"Это наш дом": волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party провели субботник

Сюжет:
Koktebel Jazz Party – 2018 (29)
(обновлено: 15:42 25.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВолонтеры во время уборки бухты Тихая в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz PartyВолонтеры во время уборки бухты Тихая в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Волонтеры, работающие на фестивале Koktebel Jazz Party, провели сегодня субботник в Тихой бухте. К энтузиастам вместе с семьей присоединился родоначальник коктебельского джаза журналист Дмитрий Киселев.

Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Глава Крыма назвал ситуацию вокруг набережной Коктебеля абсурдной
Субботнее утро, половина десятого. Под палящим крымским солнцем волонтеры наводят порядок в одном из самых живописных крымских мест. Рядом проезжают машины, пыль стоит столбом. Уже через час набирается несколько мешков мусора. В основном это пластиковые бутылки.

"Раньше бутылки были стеклянные, их сдавали на приемные пункты, а выброшенная бумага разлагалась. Сейчас мусор — это пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, скоро мы зарастем ими с головой, — сокрушается Дмитрий Киселев. — Конечно, как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но убирать все равно нужно, так что спасибо вам большое", — обращается он к волонтерам.

Благодаря фестивалю Koktebel Jazz Party такие субботники стали традицией. Дмитрий Киселев вспоминает: уже в 2003-м, когда он начинал фестиваль, его беспокоило состояние окружающей среды — кучи бытового мусора не должны быть фоном для праздника с участием мировых звезд.

Крымский пейзаж
© Depositphotos / vvvita
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"С одной стороны — высокое искусство и роскошная природа. С другой — ужасная экологическая ситуация, которая складывалась в последнее время. Такое терпеть нельзя, это становится уже неприличным. Если бы не было фестиваля, никто бы, возможно, и не обратил внимания на подобный диссонанс", — говорит Дмитрий Киселев.

Тихая бухта, где убираются волонтеры — это уникальный ландшафт, одно из самых красивых мест не только в Крыму, но и в мире. Отсюда открывается завораживающий вид на потухший вулкан Кара-Даг. Здесь — 27 видов растений, занесенных в Красную книгу. Но грязь, мусор и — самое печальное — отсутствие в поселке нормальной канализации — из разряда давних проблем, которые никак не решались многие годы.

© РИА Новости / Максим ГрозновГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время уборки мусора вдоль дороги в Тихую бухту Коктебеля. 25 августа 2018
© РИА Новости / Максим Грознов
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время уборки мусора вдоль дороги в Тихую бухту Коктебеля. 25 августа 2018

Подготовка к открытию музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Koktebel Jazz Party помогает открыть Крым миру, заявил Аксенов
Впрочем, перемены грядут: через два года тут должна быть построена объездная дорога, решатся проблемы и с канализацией. Легендарный поселок превратится в настоящий курорт XXI века.

Одна из участниц субботника — студентка Снежана Осыченко — специально приехала на Koktebel Jazz Party в качестве добровольного помощника. Накануне вечером она встречала гостей фестиваля перед церемонией открытия праздника. Сегодня утром вышла на уборку.

"Волонтерством занимаюсь шесть лет. Сначала участвовала в субботниках в школе, потом присоединилась к движению "Волонтеры Победы". На фестиваль в Коктебель приехала впервые, но вот сюда, в Тихую бухту, не так давно ходила с ребятами в поход. Мы, кстати, не только вместе работаем, но и отдыхаем", — рассказывает Снежана.

Сегодня, пока она собирала пластиковые бутылки вдоль дороги, рядом остановилась машина — водитель спросил, куда можно выбросить мусор. Это, считает Снежана, уже большой результат.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Поклонская приехала на фестиваль Koktebel Jazz Party с мужем
"Бывает, конечно, что после нашей уборки территория вновь оказывается замусоренной, но чаще люди задумываются, начинают следить за собой. Так что мы с нашей волонтерской командой не намерены останавливаться, будем работать и дальше".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй
© РИА Новости / Максим Блинов
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16-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party. День второй

Студентка уверена: порядок поддерживать необходимо, ведь это — наш дом, наша земля. "Если никто не будет убирать — что тогда будет? Не хочется жить в мусоре".

Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, трудится с товарищами рука об руку. Он уверен, что в волонтерском движении скрыт большой потенциал: зачастую желающие участвовать в подобных акциях просто не находят информацию о том, куда обратиться.

Баннер МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Россия сегодня" подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров
"По данным соцопросов, 51% респондентов, то есть каждый второй, готовы стать волонтерами. Но когда мы интересуемся, почему люди не присоединяются к движению, говорят, что не знают, где записаться".

© РИА Новости / Максим БлиновГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party

Еще одним итогом фестивального субботника стал уже официальный документ — соглашение о партнерстве между МИА "Россия сегодня" и Ассоциацией волонтерских центров.

"Есть такой очень правильный лозунг Think global — act local (думай глобально, действуй на местном уровне. — Прим. ред), — напоминает Дмитрий Киселев. Эта акция — пример того, что нам нужно рассмотреть свою землю буквально через лупу".

Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкХэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.Девушка во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и ведущие Эрнест Мацкявичюс и Ольга Скабеева на открытии 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.Участница британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.Участники Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВедущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭто говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИндийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".Участница индийского музыкального коллектива Rajeev raja combine Чанданабала Калян во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.Участник Rebirth Brass Band во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСправа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.Музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМузыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.Основатель британской группы Incognito Жан-Поль Блуи Моник на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИменно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.
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