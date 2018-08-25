"Это наш дом": волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party провели субботник

Волонтеры во время уборки бухты Тихая в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

Волонтеры во время уборки бухты Тихая в Коктебеле на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ, 25 авг — РИА Новости, Анна Кочарова. Волонтеры, работающие на фестивале Koktebel Jazz Party, провели сегодня субботник в Тихой бухте. К энтузиастам вместе с семьей присоединился родоначальник коктебельского джаза журналист Дмитрий Киселев.

Субботнее утро, половина десятого. Под палящим крымским солнцем волонтеры наводят порядок в одном из самых живописных крымских мест. Рядом проезжают машины, пыль стоит столбом. Уже через час набирается несколько мешков мусора. В основном это пластиковые бутылки.

"Раньше бутылки были стеклянные, их сдавали на приемные пункты, а выброшенная бумага разлагалась. Сейчас мусор — это пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, скоро мы зарастем ими с головой, — сокрушается Дмитрий Киселев. — Конечно, как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но убирать все равно нужно, так что спасибо вам большое", — обращается он к волонтерам.

Благодаря фестивалю Koktebel Jazz Party такие субботники стали традицией. Дмитрий Киселев вспоминает: уже в 2003-м, когда он начинал фестиваль, его беспокоило состояние окружающей среды — кучи бытового мусора не должны быть фоном для праздника с участием мировых звезд.

"С одной стороны — высокое искусство и роскошная природа. С другой — ужасная экологическая ситуация, которая складывалась в последнее время. Такое терпеть нельзя, это становится уже неприличным. Если бы не было фестиваля, никто бы, возможно, и не обратил внимания на подобный диссонанс", — говорит Дмитрий Киселев.

Тихая бухта, где убираются волонтеры — это уникальный ландшафт, одно из самых красивых мест не только в Крыму, но и в мире. Отсюда открывается завораживающий вид на потухший вулкан Кара-Даг. Здесь — 27 видов растений, занесенных в Красную книгу. Но грязь, мусор и — самое печальное — отсутствие в поселке нормальной канализации — из разряда давних проблем, которые никак не решались многие годы.

© РИА Новости / Максим Грознов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время уборки мусора вдоль дороги в Тихую бухту Коктебеля. 25 августа 2018 © РИА Новости / Максим Грознов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время уборки мусора вдоль дороги в Тихую бухту Коктебеля. 25 августа 2018

Впрочем, перемены грядут: через два года тут должна быть построена объездная дорога, решатся проблемы и с канализацией. Легендарный поселок превратится в настоящий курорт XXI века.

Одна из участниц субботника — студентка Снежана Осыченко — специально приехала на Koktebel Jazz Party в качестве добровольного помощника. Накануне вечером она встречала гостей фестиваля перед церемонией открытия праздника. Сегодня утром вышла на уборку.

"Волонтерством занимаюсь шесть лет. Сначала участвовала в субботниках в школе, потом присоединилась к движению "Волонтеры Победы". На фестиваль в Коктебель приехала впервые, но вот сюда, в Тихую бухту, не так давно ходила с ребятами в поход. Мы, кстати, не только вместе работаем, но и отдыхаем", — рассказывает Снежана.

Сегодня, пока она собирала пластиковые бутылки вдоль дороги, рядом остановилась машина — водитель спросил, куда можно выбросить мусор. Это, считает Снежана, уже большой результат.

"Бывает, конечно, что после нашей уборки территория вновь оказывается замусоренной, но чаще люди задумываются, начинают следить за собой. Так что мы с нашей волонтерской командой не намерены останавливаться, будем работать и дальше".

Студентка уверена: порядок поддерживать необходимо, ведь это — наш дом, наша земля. "Если никто не будет убирать — что тогда будет? Не хочется жить в мусоре".

Артем Метелев, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, трудится с товарищами рука об руку. Он уверен, что в волонтерском движении скрыт большой потенциал: зачастую желающие участвовать в подобных акциях просто не находят информацию о том, куда обратиться.

© РИА Новости / Максим Блинов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party © РИА Новости / Максим Блинов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле во время 16-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party

"По данным соцопросов, 51% респондентов, то есть каждый второй, готовы стать волонтерами. Но когда мы интересуемся, почему люди не присоединяются к движению, говорят, что не знают, где записаться".

Еще одним итогом фестивального субботника стал уже официальный документ — соглашение о партнерстве между МИА "Россия сегодня" и Ассоциацией волонтерских центров.

"Есть такой очень правильный лозунг Think global — act local (думай глобально, действуй на местном уровне. — Прим. ред), — напоминает Дмитрий Киселев. Эта акция — пример того, что нам нужно рассмотреть свою землю буквально через лупу".