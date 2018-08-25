В ГИБДД рассказали, как будут выглядеть новые водительские права

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Госавтоинспекции рассказали, как будут выглядеть новые водительские права.

Как сообщает газета "Коммерсант", на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Еще одно нововведение — надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет продублирована на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления в силу текущего регламента.

Как и сообщалось ранее, в удостоверение будет встроен микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель будет оснащен несколькими дополнительными степенями защиты.

Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

В ведомстве не назвали точные сроки начала выдачи новых прав. Отмечается, что процесс начнется после "создания всей необходимой инфраструктуры".