Депутат Аксаков предложил обучать финансовой грамотности с детского сада

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил начинать обучение финансовой грамотности с детского сада.

"Мы хотели бы, чтобы в Крыму были сквозные программы обучения детей финансовой грамотности. Фактически с детского сада надо через средние школы и высшие учебные заведения готовить людей к тому, чтобы они могли планировать свой личный бюджет, а потом, становясь руководителями бизнеса, либо муниципалитета, либо республики, могли планировать бюджеты этих организаций", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, это позволит сформировать эффективные финансовые навыки в будущем.