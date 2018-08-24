Суд удовлетворил заявление телеканалов о защите контента в "Яндексе"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента через поисковую выдачу, сообщила в пятницу пресс-служба "Газпром-медиа".

Крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа", "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов. Как пояснили РИА Новости в "Газпром-медиа", это решение холдинг принял после ряда просьб к поисковику заблокировать нелегальный контент. Однако в "Яндексе", в свою очередь, заявили, что не получали от медиахолдингов, решивших убрать онлайн-трансляции своих телеканалов с главной страницы поисковика, писем о пиратстве.

"Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и "Супер" направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу "Яндекс". Поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно земляне". Суд удовлетворил заявления телеканалов "Газпром-медиа" и направил определения на исполнение Роскомнадзору. Регулятор примет меры по обеспечению защиты авторских прав на контент, который незаконно размещен на сайте https://yandex.ru", — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре РИА Новости сообщили, что исполнять решение суда будут в рамках антипиратского законодательства.

"Решения суда поступают в Роскомнадзор. Они находятся в стадии обработки. Роскомнадзор будет действовать в рамках антипиратского законодательства", — сказали в ведомстве.

Как заявил генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба, принятое судом решение — "важный шаг в сторону цивилизованного медиапотребления".

"Поисковая выдача Яндекса "Яндекс.Видео" содержит множество ссылок на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов холдинга. Более того, несмотря на наши уведомления, Яндекс продолжает нарушать наши авторские права", — также сказал он.

В холдинге отмечают, что в августе 2018 года число заблокированных сайтов, которые нелегально распространяли контент холдинга "Газпром-медиа", "достигло рекордных отметок" — более 700 сайтов, это почти в 3 раза больше, чем за весь 2017 год. Кроме того, по требованию "Газпром-медиа" было удалено более 3,5 миллиона web-страниц, содержащих пиратские копии контента.