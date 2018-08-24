Нижегородский политех станет первым в России "бережливым университетом"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) имени Алексеева станет первым в России "бережливым университетом", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

В сообщении отмечается, что "НГТУ станет региональным центром компетенций в области новых форм организации труда, основанных на принципах бережливого производства".

"Наш нижегородский политех стал первым вузом в России, который запустит специализированные курсы по бережливым технологиям и для студентов, и для действующих сотрудников предприятий, чтобы у них была возможность повысить квалификацию. Эти программы обучения позволят выпускникам стать ведущими специалистами на промышленных производствах, получать в перспективе очень хорошие доходы, ведь их знания будут крайне востребованы", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам ректора НГТУ имени Алексеева Сергея Дмитриева, в университете создана "фабрика процессов", где студенты учатся решать практические задачи по применению бережливых технологий для повышения производительности труда, отмечает пресс-служба.

Поясняется, что работа центра компетенций будет направлена на разработку и реализацию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области бережливого производства для предприятий и организаций региона и Приволжского федерального округа. В вузе уже ведется подготовка бакалавров по профилям "Управление качеством в бережливом производстве" и "Организация бережливого производства", а также магистров по программам "Система менеджмента качества в бережливом производстве" и "Моделирование процессов бережливого производства".

"Для студентов всех машиностроительных направлений, в том числе обучающихся заочно, в учебные планы введена дисциплина "Бережливое производство", — отмечается в сообщении.

По словам Дмитриева, с нового учебного года в состав выпускных квалификационных работ бакалавров введут обязательный раздел "Бережливое производство".

"Еще одним из направлений деятельности регионального центра является аудит и консалтинг промышленных предприятий. Кроме того, проект предусматривает внедрение принципов бережливого производства и в самом университете — распространение их на бизнес-процессы в НГТУ имени Р.Е. Алексеева с целью повышения эффективности и снижения издержек", — сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что в этом году принципы "бережливого производства" уже были апробированы в работе приемной комиссии университета и дали положительный эффект, позволив сократить примерно на треть затраты материальных и временных ресурсов.

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