Руденя: успешная реализация нацпроектов будет иметь стратегическое значение

ТВЕРЬ, 24 авг — РИА Новости. Представители муниципальных образований Верхневолжья обсудили вопросы реализации Стратегии-2024 на Форуме муниципальных образований в Твери, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Стратегия развития страны 2018-2024 включает национальные проекты в сфере демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Итогом реализации программы на территории региона должен стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

"В мае текущего года президент поставил чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение", — процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.

По его словам, в первую очередь на территории региона будут реализовывать национальный проект в сфере демографии.

"На первый план выходит реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных, а итогом национального проекта "Образование" должно стать воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе исторических и культурных традиций нашего народа", — сказал глава региона.

Кроме того, в ближайшие два года власти Тверской области планируют обеспечить местами в детских садах всех детей младше трёх лет — для этого планируется построить шесть новых детских садов в пяти муниципалитетах, а также реализовать национальный проект в сфере экологии, который будет направлен на сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер и ликвидировать все свалки в границах населённых пунктов.

Среди других значимых направлений развития Игорь Руденя назвал рост производительности труда и повышение занятости населения, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.

В пресс-службе добавили, что в рамках форума прошла выставка продукции ведущих предприятий региона. Всего на форум прибыло более трех тысяч делегатов.

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