В СПЧ не согласны со словами Кадырова о правозащитниках

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Зампредседателя Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров не согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках, отметив, что люди, занимающиеся правозащитной деятельностью, обращают внимание общества на недопустимые вещи и требуют гуманного отношения к каждому человеку.

Ранее на встрече с руководящим и командным составом республиканского МВД после нападения на полицейских в Чечне Кадыров назвал всеобщей заботой ограждение подростков от вербовки, а также раскритиковал "так называемых правозащитников", которые сочувствуют бандитам, и заявил, что им нет места в Чечне. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях СМИ о критике Кадыровым правозащитников его слова могли быть вырваны из контекста, и отметил, что "нужно все-таки дифференцировать правозащитников", многие из которых выполняют "необходимые функции и пользуются заслуженным уважением".

"Это его личное мнение… Я негативно отношусь к высказыванию главы Чечни, считаю, что следует быть более объективными и не представлять правозащитников в виде таких монстров, которые постоянно мешают правоохранительной или судебной системам расследовать преступления. Правозащитники как раз обращают внимание на недопустимые вещи и требуют гуманного отношения к каждому человеку, в чем бы он ни подозревался", — сказал Бобров РИА Новости.