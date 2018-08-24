ОНФ проведет "Урок России" в День знаний во всех регионах страны

ПОСЕЛОК ВОСХОД (Калужская область), 24 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в День знаний, 1 сентября, запустит тематическую акцию "Урок России", которая охватит более тысячи школ во всех регионах России, а участие в ней примут более 500 тысяч человек, сказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы "Урок России" становился все более масштабным и запоминающимся, а главное — более полезным для учеников. Его участники — известные на всю страну люди самых разных профессий: врачи и космонавты, кинозвезды и именитые спортсмены, телеведущие, депутаты Госдумы, сенаторы, министры и многие другие. Это люди, пример которых вдохновляет и мотивирует молодежь. В День знаний они расскажут детям об истории родного края, о том, как им удалось найти близкое душе дело и добиться на этом пути успеха, подтвердив тем самым, что Россия — страна больших возможностей", — сказал Анисимов на форуме "Рубеж", который проводит "Молодежка ОНФ" в Калужской области.

Он отметил, что участвовать в акции будут более тысячи школ во всех регионах России и более 500 тысяч человек, а само мероприятие пройдет при поддержке министерства просвещения РФ.

Так, например, детский хирург Леонид Рошаль посетит школу № 12 имени Чкалова в военном городке Чкаловский Московской области, которую он окончил. Летчик-космонавт СССР Виктор Афанасьев приедет в свою школу №8 в Брянске, которая впоследствии была названа его именем. Ученики волгоградского лицея №5 пообщаются с прыгуньей с шестом, двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проведет урок в своей школе № 22 в городе Химки. "Урок России" проведет и артист балета Николай Цискаридзе, который придет в Академию Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге. В акции примут также участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр спорта РФ Павел Колобков, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

ОНФ впервые инициировал проведение "Урока России" в 2017 году. Тогда в акции приняли участие более 200 тысяч учащихся средних школ в половине регионов страны. В этом году к акции присоединяются все регионы.