В Москве дворников можно будет вызывать как такси

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Власти Москвы работают над созданием системы для уборки города по аналогии с сервисами такси, с помощью которой москвичи смогут вызвать дворников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замруководителя столичного департамента информационных технологий Алексея Чукарина.

"Правительство Москвы разрабатывает идею создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси, горожане смогут через приложение вызвать дворников к местам, где необходима уборка", — говорится в сообщении.

По словам Чукарина, дворники не всегда физически могут справиться с объемом работ, а техника может пройти не везде. Он также отметил, что новый агрегатор будет включать не только дворников из управляющих компаний, но и фрилансеров, чья работа будет оплачиваться.

Отмечается, что идея разрабатывается в рамках программы "Умный город — 2030".