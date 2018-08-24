В Самаре снесут могильную плиту, установленную на детской площадке

САМАРА, 24 авг — РИА Новости. Власти Самары в пятницу примут решение о сносе могильной плиты, установленной на детской площадке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.

О том, что на детской площадке, расположенной на улице Ново-Садовой, 21 в Октябрьском районе Самары, находится могильная плита, написала в Twitter жительница города. По ее словам, гранитный памятник установлен на месте убийства криминального авторитета по кличке "Беркут", который скончался в 1994 году. С просьбой разобраться в ситуации самарцы через соцсети обратились к областным и городским властям.

@D_Azaroff @Khinshtein @E_Lapushkina Добрый день очень интересный объект стоит на детской площадке на Ново-Садовой 21.Это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту. Убит в 1994г.Центр города, памятник, детская площадка. И,видимо, это нормально. Никого из Вас не удивляет это? pic.twitter.com/VNrhutznGF — Татьяна Пятнашка (@etg_63) 24 августа 2018 г.

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"Глава Самары Елена Лапушкина уже сегодня лично посетит детскую площадку, где будет принято решение о сносе "криминального арт-объекта", — сказал собеседник агентства.