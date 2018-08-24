На западе Москвы проводят работы по ремонту асфальтобетонного покрытия

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах, также включающие в себя установку гранитного бордюрного камня, проводятся на Можайском шоссе в Москве, сообщил журналистам замглавы столичного ГБУ "Автомобильные дороги" Алексей Меньшов.

"На Можайском шоссе, на участке от Рублевского шоссе до дома 14, проводятся работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия. Это включает замену бордюрного камня на гранитный размером 400 на 400 миллиметров и устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах", — рассказал Меньшов.

Площадь проезжей части, где выполняются работы, составила более 40 тысяч квадратных метров, тротуаров — около 10 тысяч квадратных метров, устанавливается порядка 2,5 километра бордюрного камня. По словам Меньшова, в работах задействованы около 150 сотрудников и порядка 30 единиц специальной техники.

"Мы планируем завершить эти работы в последних числах августа, до 1 сентября мы эти работы завершим. Работы организованы в основном в ночное время с частичным ограничением движения, то есть полностью движение мы не закрываем, а на тех полосах, на которых мы работаем, движение частично ограничиваем", — добавил Меньшов.

Специалист также пояснил, что гранитный бордюрный камень в этом году устанавливается вдоль основного хода вылетных магистралей столицы в рамках программы по текущему ремонту. Аналогичные работы планируется выполнять на всех участках основных ходов вылетных магистралей Москвы.