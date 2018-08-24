Татарстан завершил трехлетнюю программу обновления ноутбуков педагогов

КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости. Педагоги Татарстана получили 45 тысяч новых ноутбуков в рамках завершившейся республиканской программы "Ноутбук – учителю", сообщает министерство информатизации и связи региона.

"В Республике Татарстан завершилась трехлетняя республиканская программа "Ноутбук – учителю" по обновлению компьютерной техники, выданной учителям в 2010-2011 годах. В рамках программы были поставлены 39 тысяч новых ноутбуков в общеобразовательные школы и 6 тысяч – в техникумы и колледжи", — говорится в сообщении.

Только в текущем году были заменены 17,5 тысячи ноутбуков учителей.

Министерство отмечает, что если изначально программа была рассчитана только на учителей общеобразовательных школ, то в преддверии нового учебного года ноутбуки также впервые получили организации среднего профессионального образования республики, где в последнее время проект электронного образования получил активное развитие.

По данным регионального мининформсвязи, в 2018-2019 учебном году также будет расширена существующая инфраструктура сети Wi-Fi в образовательных учреждениях. В частности, новые точки доступа появятся во всех организациях среднего профессионального образования. В совокупности с новым компьютерным оборудованием это позволит повысить качество образовательного процесса.

Как добавили в министерстве образования и науки Татарстана, благодаря долгосрочному партнерству с министерством информатизации и связи республики продолжается развитие государственной системы "Электронное образование Татарстана", создаются новые модули и приложения. В десяти муниципальных образованиях республики в новом учебном году планируется открытие дополнительных IT-классов с обновлением материально-технической базы.

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