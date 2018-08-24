Велопрокат в Москве установил новый рекорд

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пользователи велопроката в Москве с начала сезона в конце апреля совершили уже более 3 миллионов поездок, превысив показатель прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"До конца сезона велопроката еще много времени, но уже побит прошлогодний рекорд. С конца апреля — больше 3 миллионов поездок", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте мэра в пятницу.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что в 2017 году прокатные велосипеды брали 2,4 миллиона раз.