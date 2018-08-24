МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ввести наказания для виновных в необоснованных штрафах для владельцев машин, сообщила пресс-служба депутата.

"Предлагаю при каждом доказанном случае наложения на автовладельца необоснованного штрафа вследствие технической ошибки работы комплекса рассмотреть возможность введения дополнительной материальной ответственности (штрафа) для разработчиков программного обеспечения и производителей комплексов, а также для структур, являющихся стороной концессионных соглашений с органами власти, вплоть до разрыва этих соглашений при превышении определенного порога ошибок в общем объеме зафиксированных нарушений", — пишет Нилов в письме Медведеву, которое было передано журналистом пресс-службой парламентария.

Депутат обращает внимание премьер-министра РФ на проблему роста необоснованных административных штрафов, выписываемых автомобилистам за различные нарушения. При этом ответственность остается односторонней – даже в случае успешного обжалования водителем незаконного штрафа, производители комплексов фото- и видеофиксации нарушений никак не отвечают за собственные ошибки в алгоритмах и технические сбои в работе аппаратуры, подчеркивает Нилов.

"Кроме того, полагаю целесообразным предусмотреть на портале Госуслуги возможность ознакомления привлекаемого к административной ответственности лица со всеми цифровыми доказательствами его вины. При этом указанные цифровые доказательства нарушения должны быть полными (для возможности последующего анализа) и не допускающими двойной трактовки. Полнота доказательной базы при этом обеспечивается короткой видеозаписью каждого нарушения", — отметил депутат.

Нилов также выразил готовность в случае необходимости подготовить соответствующие поправки в КоАП. "Прошу вас дать соответствующее поручение компетентным структурам рассмотреть данное предложение, с тем чтобы сделать указанные нормы обязательными при заключении соответствующих концессионных соглашений, а также ввести изменения в государственные стандарты сертификации комплексов фото- и видеофиксации как измерительных приборов", — заключил депутат.